Sensi-Fiorentina: Si può fare a determinate condizioni. L’alternativa è francese

Il tema del regista per la Fiorentina è sempre d’attualità. Se possibile, in questo momento lo è ancora di più, considerando che Italiano si ritroverà ad essere fino a ridosso dell’inizio della stagione, senza Amrabat (fuori causa per la pubalgia) e senza Pulgar e Castrovilli (rientri previsti rispettivamente per i primi di agosto e intorno al 10 sempre del mese prossimo).

I nomi nel mirino sono diversi, ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio sono sostanzialmente due quelli che attraggono maggiormente: Sensi e Savanier.

Per Sensi c’è da superare lo sbarramento di Inzaghi e dell’Inter che vorrebbero riprovare a puntarci. Ma se la Fiorentina fa un’offerta articolata su prestito oneroso a tre milioni e obbligo di riscatto a dodici (con bonus vari), allora Sensi può prendere la strada verso Firenze.

Quanto a Savanier, costa meno del regista dell’Inter, ma la convocazione del centrocampista del Montpellier con la Nazionale Olimpica francese frena un po’ le velleità viola.