Sensini: “Enrico Chiesa era formidabile, non gli si poteva dare un metro. E quando gioca Federico rivedo una finta in particolare…”

A 21 anni esatti dalla vittoria della Coppa Uefa del 1998/99 con il Parma, Nestor Sensini a Sky ha ricordato alcuni suoi ex compagni tra cui Enrico Chiesa, paragonato al figlio Federico: “Rivedo tanto Enrico Chiesa in suo figlio Federico quando fa quella finta a rientrare, poi calcia con facilità come il padre. Era un giocatore a cui non si poteva dare un metro, perché era formidabile, un grandissimo. Difficile dire perché non vincemmo mai il campionato, evidentemente c’erano squadre migliori”.