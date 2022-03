Sentite Agnelli: “La Superlega non è fallita. Il calcio europeo ha urgente bisogno di un cambiamento”

La Superlega è tutt’altro che morta. A dirlo è Andrea Agnelli: nel corso del Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times, il presidente della Juventus ha confermato le voci degli ultimi giorni di un rilancio del progetto.

Queste le parole del numero uno bianconero: “La Superlega non è fallita. Il calcio europeo ha urgente bisogno di un cambiamento. Si tratta di un progetto frutto del lavoro collettivo di 12 squadre, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto vincolante di 120 pagine e per 11 di loro è ancora vincolante”.

Alla domanda “se la Juventus tra cinque anni giocherà in Champions?”, Agnelli ha dato una risposta significativa: “Giocherà nella principale competizione europea”.