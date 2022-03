Sentite Balotelli: “Si parla della mia assenza solo quando si perde. Con me l’Italia avrebbe potuto fare gol”

A un certo punto era diventato un vero e proprio tormentone a Firenze, tra chi lo bocciava e chi invece un pensierino ce lo avrebbe fatto. In passato più volte Mario Balotelli è stato accostato alla Fiorentina, salvo poi non arrivare mai in riva all’Arno.

Oggi l’ex attaccante del Milan è tornato a parlare a Sky Sport, commentando così il fallimento dell’Italia a cui lui non ha partecipato per scelta del ct Roberto Mancini: “Si parla della mia assenza solo quando si perde, prima nessuno lo diceva. Ho visto la partita e gli Azzurri hanno avuto tante occasioni. Non è detto che con me avremmo vinto, però sotto porta sono bravino e sicuramente ci sarebbero state buone possibilità di fare gol”.