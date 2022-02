Sentite Bojinov: “Il mio augurio è che a Firenze ci saranno applausi per Vlahovic, non è un traditore. Nedved, prendi anche Milenkovic”

A tuttojuve.com ha parlato il doppio ex di Juventus e Fiorentina Valeri Bojinov, intervenendo sul passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero e della prossima partita tra le due squadre in Coppa Italia. Queste le sue parole:

“Per la Fiorentina sarà la partita dell’anno, tra i tifosi c’è sempre molto attesa per la rivalità avvertita nei confronti della Juve. Lo considero un derby, alla pari di quello della Capitale, della Madonnina, della Mole. Questo sarà il “derby dei trasferimenti”, visti i tanti giocatori che da Firenze sono passati a Torino. C’è un gran feeling tra i due club, la Fiorentina sembra esser diventato il serbatoio della Juventus. Sarà una partita aperta, ho molta curiosità”.

E sull’accoglienza del Franchi al serbo: “L’augurio è che ci saranno applausi, perché Dušan ha sempre lavorato con umiltà e professionalità. E’ sbagliato considerarlo un traditore, non lo è e non lo sarà mai. Ha sempre dato il cuore per la Fiorentina e per i suoi tifosi, questo lo so perché lo conosco bene. La Fiorentina è una grande società, ma il calciatore ambisce a raggiungere il top nella propria carriera. Nella Juve avrà più possibilità di vincere trofei”.

E ancora: “A Nedved consiglio di prendere Milenković, la mia speranza è di vedere anche lui in bianconero. E’ un ragazzo di prospettiva, molto forte, già pronto a raccogliere l’eredità di Chiellini e Bonucci. Dusan e Nikola si conoscono benissimo, non bene. Sono molto amici, anche se mercoledì sera saranno grandi avversari. Ribadisco, però, un concetto: a Pavel e alla dirigenza, acquistate Milenković! Non perdetevi questa opportunità”.