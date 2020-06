Sentite Cairo: “Belotti non lo vendo! Ho già rifiutato cifre importanti in passato e continuerò a farlo”

Andrea Belotti, che ieri ha ritrovato il gol, è da tempo accostato alla Fiorentina. Un obiettivo però molto difficile da raggiungere, stando alle dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo a Radio Rai: “Belotti non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ho fatto benissimo”. D’altronde lo stesso Belotti non ha mai manifestato la volontà di lasciare la squadra di cui è capitano e la società che ormai da anni lo pone al centro del progetto.

