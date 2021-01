Durante le interviste post partita a Sky Sport è intervenuto anche l’allenatore Fabio Capello che ha detto all’ex Fiorentina Federico Chiesa: “Alla Fiorentina non correva come sta facendo ora, si accontentava. Alla Juventus gli chiedono di più”. E il giocatore bianconero in ascolto da San Siro, dopo la riflessione di Capello lo ha ringraziato con un “Grazie mister”.

