Sentite Chiellini: “Il fallo con cui Sergio Ramos ruppe la spalla a Salah fu un colpo da maestro”

Continuano imperterrite le polemiche riguardanti l’autobiografia di Giorgio Chiellini, dopo la discussione con Felipe Melo e Balotelli. Questa volta la parte del libro incriminata è quella in cui si parla dello scontro nella finale di Champions 2018 tra Sergio Ramos e Salah, che costò un brutto infortunio all’ex attaccante della Fiorentina. Queste le parole di Chiellini: “Ramos sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario”.