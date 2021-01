Sentite Cuadrado: “Sono un giocatore più maturo rispetto a quello di Firenze. Ora so cosa fare in campo”

In un’intervista al quotidiano colombiano El Tiempo ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Juan Cuadrado, intervenendo anche sulla sua passata esperienza a Firenze. Queste le parole dell’attuale esterno della Juventus: “Non penso al futuro, ho un contratto con la Juventus fino al 2022, ci penserò in quel momento. Oggi sono un Cuadrado diverso rispetto a quello della Fiorentina, più maturo. So dove giocare, dove rischiare, quando passarla, quando crossare o dribblare… Sono un’altra versione di me stesso, diversa rispetto al giocatore visto a Firenze”

