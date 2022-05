Sentite Damiani: “Vlahovic fatica alla Juventus perché alla Fiorentina giocava in contropiede”

Il noto procuratore Oscar Damiani si è soffermato a Tiki Taka sul rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus dopo il trasferimento dalla Fiorentina nel mercato di gennaio.

“Le due squadre giocano in modo diverse: alla Fiorentina Vlahovic ripartiva spesso in contropiede e si buttava negli spazi. E’ un calciatore forte se deve attaccare lo spazio, mentre se gioca nello stretto ha delle difficoltà. Alla Juventus, invece, sta nell’area di rigore avversaria dove ci sono sempre almeno dieci giocatori. E’ tutta un’altra cosa e per questo motivo il serbo sta facendo fatica, anche se resta un grande giocatore”.

Tali dichiarazioni di Damiani hanno provocato la reazione di Ivan Zazzaroni, che gli ha prontamente risposto: “Ho sempre visto la Juventus in questa stagione e devo dire che giocano in contropiede e non nell’area avversaria”.