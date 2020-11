De Paul: “Credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. Abbiamo avuto le nostre possibilità”

Al termine del match di Coppa italia, a Udinese Tv ha parlato così il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul: “Credo che il pareggio fosse il risultato più giusto tra due squadre tatticamente attente. Abbiamo avuto le nostre possibilità e in qualche momento abbiamo fatto un buon calcio ma alla fine vince chi segna e noi non l’abbiamo fatto, ora dobbiamo pensare al campionato. Dobbiamo concentrarci sulla Lazio in questo momento perché affrontiamo una grande squadra che si sta rialzando e sta cercando di raggiungere il suo vero livello”.

0 0 vote Article Rating