Sentite Di Livio: “Chiesa tra gli esterni più forti d’Europa. E’ il post Cristiano Ronaldo”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Angelo Di Livio, ha parlato anche di Federico Chiesa, in gol con la Vecchia Signora per la prima volta nella partita di Champions League contro la Dinamo Kiev, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Sulle qualità e sulle caratteristiche di Federico non ho proprio dubbi. Sono anni che gioca in A. Il passaggio alla Juve può essere traumatico per concorrenza e per pressione, ma parliamo di un giocatore che per me è uno degli esterni più forti d’Europa. L’idea della Juventus è stata comprare Chiesa anche per il dopo-Ronaldo: lo puoi mettere a destra o a sinistra. Investimento importante ma se lo porterà avanti è a posto per anni”.