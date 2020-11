Sentite Eder: “Ringrazio Iachini che mi voleva a Firenze, non si è potuto far nulla”

La Fiorentina e la continua ricerca di attaccanti. Eder ha più volte “sfiorato” il club viola, prima di arrivare in Italia sponda Empoli e…pochi mesi fa. Attraverso un’intervista su La Gazzetta dello Sport l’attaccante italo-brasiliano ha rivelato un retroscena coinvolgendo il club viola e il suo ex tecnico: “Offerte dall’Italia? Ringrazio Iachini che mi voleva a Firenze, non si è potuto far nulla. Ora si prospettano nuove scelte e voglio giocare”.

0 0 vote Article Rating