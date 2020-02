Sentite Fantini: “Con Prandelli mi sono allenato soltanto per pochi mesi posso dire di aver imparato di più grazie a lui in pochi mesi che…”

L’ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini ha parlato anche del suo passato in viola in un’intervista a Hurragrigi.it: “Senza pensarci dico, d’istinto, Cesare Prandelli a Firenze, nella Fiorentina. Anche se mi sono allenato soltanto per pochi mesi posso dire di aver imparato di più grazie a Prandelli, in pochi mesi, che con altri allenatori in periodi molto lunghi. Mi porto sempre con me gli insegnamenti avuti e li utilizzerò nel caso dovessi allenare. Il gol più importante quello segnato con la maglia della Fiorentina nello spareggio contro il Perugia“.