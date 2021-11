Sentite Fernando Santos: “Italia in finale? Non vale la pena pensarci ora. Prima devono battere la Macedonia del Nord. Sono fiducioso, andremo ai Mondiali”

Il sorteggio di Zurigo ha decretato che sarà la Macedonia il prossimo avversario dell’Italia ai playoff in vista del Mondiale Qatariota del prossimo anno. In caso di successo nella semifinale, gli uomini di Roberto Mancini sfideranno la vincente dell’altra semifinale tra Portogallo e Turchia. Ronaldo e compagni partono col pronostico dalla loro parte e a margine degli accoppiamenti dell’urna ha parlato anche il Ct degli iberici Fernado Santos:

“Italia in finale? Non vale la pena pensarci ora. Prima devono battere la Macedonia del Nord. Giocheremo in casa, e questo è positivo. Sono fiducioso, andremo ai mondiali”.