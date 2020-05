Sentite Frey: “Chiellini? Comportamento scorretto. Scriverò un libro in cui non parlerò bene di Corvino e Boruc ma…”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey in Diretta Instagram ha parlato anche delle accuse del capitano juventino Giorgio Chiellini a Balotelli e Felipe Melo: “Non è corretto parlare male di un tuo ex compagno in un libro e non averglielo detto in faccia, soprattutto perché da un capitano queste cose non te le aspetti. Io anche sto scrivendo un libro e non parlerò bene di Corvino e Boruc, ma sono cose che ho già detto e che tutti sanno, non le scriverò per la prima volta nel libro. Onore alla carriera di Chiellini ma questo comportamento non mi è piaciuto”.