Sentite Galliani: “Voglio fare i complimenti a Pioli perché con il Milan ha azzeccato la formula giusta”

A SportLab, manifestazione organizzata dal Corriere dello Sport e Tuttosport, l’AD del Monza Adriano Galliani ha parlato così del Milan e dell’ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli: “A differenza di tanti altri non voglio commentare le scelte, quando uno se ne va da un club deve diventare un tifoso. Io sono un grande tifoso. Mi sembra sia stata allestita una squadra molto competitiva, che può far bene, il mio sogno è vedere il Milan in Champions e il Monza in A la prossima stagione. Non perdo mai una partita a San Siro, almeno che non ci sia il Monza di mezzo. Mi sembra una squadra molto competitiva, voglio fare i complimenti a Pioli perché ha azzeccato la formula giusta.

0 0 vote Article Rating