Sentite Gasperini: “Juventus fuori dalla Champions? Non sono sorpreso. A volte c’è un po’ troppa presunzione…”

Ha fatto decisamente rumore l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. E non ha usato certo parole al miele il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini in merito a questo: ” La Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c’è un po’ troppa presunzione nell’approcciarsi solo al nome.