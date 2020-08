Sentite il bomber argentino: “Ho sempre sognato di giocare alla Fiorentina”

Josè Gustavo Sand, attaccante argentino del Lanus ormai a fine carriera, è intervenuto a De Una Con Niembro parlando del suo amore calcistico per Batistuta e del sogno viola: “Mi sarebbe piaciuto molto giocare in Italia come fan di Batistuta. Mi alzavo ogni sabato per vedere la Fiorentina e poi ho continuato quando la sua carriera l’ha portato alla Roma. Ho sempre sognato di giocare in Italia e alla Fiorentina “.

