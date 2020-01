Sentite il giornalista inglese: “Cutrone-Fiorentina tutto nelle prossime 48 ore”

Il giornalista inglese John Percy è intervenuto su Twitter parlando dell’affare tra la Fiorentina e il Wolverhampton per Patrick Cutrone: “I Wolves sono in trattative avanzate con la Fiorentina per un accordo per mandare l’attaccante Patrick Cutrone in prestito fino alla fine della stagione. Questo può accadere nelle prossime 48 ore”.

#Wolves are in advanced talks with #Fiorentina over a deal to send striker Patrick Cutrone on loan for the rest of the season. Should happen in next 48 hours #wwfc

— John Percy (@JPercyTelegraph) January 7, 2020