Sentite il padre di Gerson: “Mio figlio è stato preso in giro. Ma adesso lo vogliono tre grandi squadre”

Marcão, papà e agente dell’ex centrocampista della Roma e della Fiorentina Gerson, ha parlato a esportes.yahoo del suo trascorso in giallorosso: “Volevano che firmassi con un procuratore. Non abbiamo potuto neanche affittare una casa. Siamo dovuti rimanere in un hotel per 3 mesi. In tutte le case che abbiamo cercato di affittare, dovevo parlare con questo uomo d’affari, di cui non voglio nemmeno dire il nome. Abbiamo risolto solo quando Gerson ha parlato con Totti. E ci siamo trasferiti nell’appartamento di Totti. Ricordo che mio figlio segnò due gol contro la Fiorentina e dopo non giocò mai. C’è stata una volta in cui è stato messo addirittura esterno, senza nessun allenamento, per marcare Higuain. Ma comunque, grazie a Dio siamo riusciti ad andarcene. Futuro? C’è un forte interesse dell’Arsenal, ma anche Tottenham e Borussia Dortmund hanno fatto un sondaggio”.