Sentite Javi Martinez: “Mi piacerebbe fare un’avventura lontano da Monaco prima di finire la mia carriera”

Nella conferenza stampa di presentazione della gara di Champions tra Atletico Madrid e Bayern Monaco di questa sera, ha parlato anche Javi Martinez, giocatore del club bavarese finito anche nel mirino della Fiorentina durante l’ultima finestra di mercato. Queste le sue parole sul suo futuro: “Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo, non importa dove, ma dopo essere stato molto bene al Bayern mi piacerebbe fare una nuova esperienza prima di chiudere la carriera”.

Il mediano spagnolo sembrava destinato a lasciare la Germania già quest’estate per approdare all’Athletic Bilbao e invece ha deciso di rimanere ancora al Bayern Monaco dal quale si svincolerà in estate. Che la Fiorentina per far ritrovare il sorriso anche a Ribery ci possa riprovare per il suo amico Javi Martinez? Nel calcio mai dire mai e alla squadra viola un campione del suo calibro ora come ora servirebbe eccome.