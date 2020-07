Sentite Juric: “Ho ascoltato altre proposte, poi mi è venuto naturale scegliere Verona. Amrabat ha una forza mostruosa”

Nelle ultime settimane uno dei nomi valutati dalla Fiorentina per la panchina è stato Ivan Juric, che alla fine è rimasto all’Hellas Verona firmando un importante rinnovo del contratto.

Il tecnico degli scaligeri ha parlato così a La Gazzetta dello Sport, svelando le motivazioni che lo hanno portato alla firma: “Con il presidente Setti a livello economico ci eravamo accordati da mesi. I miei dubbi erano legati all’investimento futuro. Volevo il massimo perché penso che dobbiamo migliorare, me compreso. Ho ascoltato altre proposte, poi mi è venuto naturale scegliere Verona. Quando ti trovi così bene, vuoi continuare questa sensazione piacevole. Sono strafelice. Molti sottovalutano l’aspetto umano: invece stare bene in un ambiente di lavoro come qui dove non si finge è fondamentale. Non contano solo i soldi, il successo, gli obiettivi sul campo”.

Juric si sofferma poi sul parco giocatori: “Kumbulla è pronto per una grande squadra, anche se mi piacerebbe che rimanesse un altro anno. Amrabat ha una forza mostruosa”.