Sentite Juric: “Italiano somiglia a Gasperini”

Alla vigilia di Torino-Spezia, il tecnico granata Ivan Juric si è soffermato anche sull’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano e sul livello della Serie A.

Queste le sue parole: “Mi è piaciuto tanto questo campionato, tanti allenatori vanno verso la strada del dominio delle partite e non di speculazione. Gasperini e Italiano hanno la stessa mentalità, cercando di prendere la partita ed è una cosa che lo vedi molto all’estero come in Germania. Il campionato è stato bello, ma non eccellente: i migliori giocatori non sono qui, ma vanno in altri campionati. I top player non ci sono, ma è stata una Serie A interessante e sta diventando più difficile: tanti allenatori vogliono speculare meno e giocare di più. La sfida contro il Milan è un esempio di dinamismo, è stata molto bella”.