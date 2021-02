Sentite l’ex compagno di Kokorin: “E’ venuto in estate, ha giocato un po’, poi un giorno in ritiro si è alzato e ha detto che andava a Firenze”

Ezequiel Ponce, ex compagno di Sasha Kokorin allo Spartak Mosca, a Sport24 ha parlato così dell’attaccante russo: “Onestamente, ancora non ho capito cosa sia successo. È venuto in estate da noi, ha giocato un po’. Poi un giorno, poco prima di pranzo in ritiro si è alzato e ha detto: “Ragazzi, vado alla Fiorentina“. Siamo rimasti sorpresi perché tutto è successo in modo assolutamente veloce ed inaspettato. Il mio pensiero relativo a Kokorin è quello di un bravo ragazzo e un ottimo giocatore”.

