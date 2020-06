Sentite l’ex viola: “Alla Fiorentina ho avuto una sfortuna: i documenti. Quando arrivarono rescissero il contratto. Desideravo fare qualcosa di più…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Nicolas Minutella che mai ha esordito è intervenuto a Esto Sin Var su Instagram parlando della maglia viola: “Quei colori mi hanno segnato, è la maglia più bella che abbia mai indossato”. E poi ha aggiunto: “Quando sono arrivato alla Fiorentina, mi è sembrato tutto veramente incredibile. Mi è rimasto il desiderio di poter far qualcosa di più, ma ai tempi non avevo il passaporto e il club mi aiutò ad arrivare in Italia”.

E poi ha aggiunto: “Alla Fiorentina ho avuto una grande sfortuna, ovvero che i documenti richiedessero del tempo ad arrivare e quando sono arrivati è cambiata la guida tecnica del club e io fui tra quei giocatori a cui venne rescissero il contratto”