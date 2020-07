Sentite l’ex viola: “Fiorentina prendi Spalletti e in tre anni punta alla Champions”

A tuttomercatoweb.com è intervenuto l’ex difensore viola Alessandro Pierini, che ha parlato dell’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Ora serve finire bene la stagione per poi pensare a ripartire da zero con un progetto che dia fiducia e entusiasmo. Credo che l’allenatore adatto anche per esperienza sia Spalletti. La Fiorentina in tre anni dovrà puntare alla qualificazione alla Champions League“.

