Sentite l’ex viola: “I tifosi devono intervenire in positivo. Iachini ha subito parecchie critiche ma…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Antonio Pellicanò è intervenuto a Radio Bruno parlando del ritorno di Iachini: “Sono contento per Beppe, so che è un buon allenatore e anche se ha subito parecchie critiche a Firenze, me ne hanno parlato bene”.

E ancora: “Non è facile ma sono convinto che non ci saranno problemi. Prandelli è rimasto un po’ maledalla partita col Milan. Quindi mi chiedo il Var è una presa di giro o seria? Perché sennò il gol di Ibrahimovic lo annulli. mentre il rigore di Ribery, vedi al Var che è netto, e non lo chiami?”

E ai tifosi chiede: “Devono intervenire in positivo fino all’ultima partita, anche se la situazione sanitaria non è bella”