Sentite l’ex viola: “Il campionato va finito come era cominciato. Gli abbonati vanno tutelati con un rimborso o…”

L’ex responsabile comunicazione della Fiorentina, Gianfranco Teotino è intervenuto a Radio Sportiva parlando della ripresa del campionato: “Giusto finirlo nel modo tradizionale. Non sono contrario per principio ai playoff e playout, ma non adesso. Adesso il campionato deve finire così come era cominciato. Gli abbonati agli stadi vanno tutelati, con un rimborso o vedendo le partite”.

E sulla riforma del campionato: “Assurdo se ne parli solo in una situazione di emergenza. Occorre ridurre drasticamente il numero di società professionistiche, a partire dalla C, perché il calcio così com’è fa acqua da tutte le parti”.

