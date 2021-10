Sentite Martorelli: “Commisso non può non valutare una cessione a gennaio di Vlahovic”

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a TMW del rapporto tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic, non escludendo l’ipotesi di una cessione nel mercato di gennaio: “È un’ipotesi realizzabile. Probabilmente Commisso di fronte alla volontà del giocatore di non voler rinnovare non può non valutare una cessione anticipata che se dovesse verificarsi non credo che avverrebbe in Italia. A giugno invece tutto potrebbe essere possibile”.

Martorelli si sofferma poi sul calciomercato in generale: “Ci sono delle problematiche a livello di bilanci, le società hanno problemi di risorse economiche: qualsiasi cosa potrebbe non essere supportata dalla realtà dei fatti. Se dovesse partire qualche giocatore importante potrebbero arrivarne altri”.