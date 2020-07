L’ex attaccante di Milan e Fiorentina Alessandro Matri ha parlato dell’ex esterno viola Ante Rebic attualmente in forza al Milan: “A Firenze mi ricordava Bobo Vieri, aveva le sue stesse movenze in attacco. Poi quando è andato al Milan ho chiesto informazioni a Kevin-Prince Boateng, che ci aveva giocato insieme all’Entrichat, e mi ha detto che era diventato un forte esterno offensivo. Ora sta facendo molto bene in rossonero

