Sentite Moggi: “Il Coronavirus? Come Calciopoli, solo clamore e audience. In Italia enfatizziamo tutto…”

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato così a TMW: “Il Coronavirus? Come Calciopoli, solo clamore e audience. In Italia enfatizziamo tutto. Guardate Calciopoli… un clamore esagerato, proprio come il Coronavirus. Siamo bravi perché in Italia cerchiamo l’audience, sembra che la Nazione sia afflitta da un male incurabile ma non è assolutamente così. Il clamore porta a non trovare più mascherine, Amuchina e ad avere le città deserte e le scuole chiuse”.