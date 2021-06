Sentite Montella: “Ho grande voglia di rientrare. Le ultime esperienze negative mi hanno logorato un po’, ho rabbia e voglia di dimostrare”

L’ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è tornato a parlare a Sky Sport: “Ho grande voglia di rientrare, mi sono fermato un po’, meno rispetto ad altri come Allegri o Spalletti. Ho entusiasmo, vorrei tornare in un campionato competitivo, voglio rimettermi in gioco, anche a costo di fare un passo indietro. Le ultime esperienze negative mi hanno logorato un po’, c’è ancora più rabbia e voglia di dimostrare a me stesso che portare avanti un’idea è possibile”.