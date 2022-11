Sentite Mourinho: “La Fiorentina è tra le favorite in Conference, ma raggiungerla non era il nostro obiettivo”

A Sky Sport, nel post partita di Roma-Ludogorets, ha parlato l’allenatore dei giallorossi José Mourinho, parlando brevemente della Conference e della partecipazione della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Continuare in Europa League è una questione di orgoglio perché è qui che abbiamo iniziato. Andare in Conference League e diventare una delle favorite con Lazio, Fiorentina e Villarreal non era l’obiettivo. Sappiamo che ora arrivano gli squali e sarà tutto più difficile: magari non abbiamo le capacità per andare in fondo viste le dimensioni della rosa, forse non abbiamo le condizioni per fare la stessa festa dell’anno scorso”