Sentite Orsi: “Inter, prendi Vlahovic per aprire un ciclo. Lui e Lautaro perfetti per il gioco di Inzaghi”

L’ex portiere Fernando Orsi ha parlato a TMW Radio di Dusan Vlahovic, nell’ottica di un possibile interessamento per lui da parte dell’Inter: “Prendendo Vlahovic i nerazzurri aprirebbero un ciclo, con lui e Lautaro Martinez starebbero bene per anni e avrebbero la possibilità di vederli crescere. Per come Inzaghi ha fatto giocare la Lazio, la coppia Lautaro-Vlahovic sarebbe perfetta. Dzeko non ha segnato tantissimo negli ultimi anni, ma è uno di manovra. Ha 35 anni, sarebbe una soluzione particolare… Per Zapata, invece, sembra che meno di 50 milioni non bastino. Dovessi fare uno sforzo del genere andrei su Vlahovic“.