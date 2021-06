Nella nostra serie A, sono sempre di più le proprietà stranierre. Intervistato da Il Corriere della Sera, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato degli affari tra Italia e Cina, anche in chiave calcistica andandoci giù pesante: “Cedere club come l’Inter a investitori cinesi non ha giovato all’Italia. Quando le nostre squadre hanno bisogno di risorse Pechino non risponde“.