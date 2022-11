Sentite Pruzzo: “Jovic ringrazi la Fiorentina. Se pensa di essere di passaggio, faccia il suo dovere e poi arrivederci”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio parlando della sfida contro il Milan: “Sembra di essere alla vigilia di Natale. Comunque, la Fiorentina può giocarsela tranquillamente: ha rimesso in carreggiata la stagione, che però era cominciata come peggio non poteva”.

Su Luka Jovic, afferma: “Ringrazi la Fiorentina, se il CT serbo lo ha ancora considerato e reputato di livello. Ha commesso anche delle ingenuità, va detto. Se pensa di essere soltanto di passaggio a Firenze, intanto faccia il suo dovere, poi arrivederci e grazie“.