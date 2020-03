Sentite Reggiani: “Ho perplessità sul Ribery fiorentino, Montella è stato esonerato perché lui era l’allenatore in campo. Di Francesco alla Fiorentina? E’ bravo ma…”

L’intermediario di mercato Ivan Reggiani, in diretta sulla pagina Instagram di Casa Viola, ha parlato del mercato della Fiorentina ma non solo: “Duncan? Mi sembra un ottimo acquisto, ma metterei all’interno della rosa un altro “boscaiolo”. In attacco direi che la squadra potrebbe essere a posto. Castrovilli? E’ il futuro della Fiorentina, vale lo stesso discorso di Chiesa. Kumbulla per la Fiorentina? E’ un 2000 che ha già dimostrato tanto. Kouame? E’ un calciatore straordinario, lo conosco da quando era a Prato. Ha fatto il percorso che dovrebbero fare tutti i calciatori. E’ un attaccante di grandissima prospettiva, un acquisto straordinario. Ribery? Ho perplessità su di lui. Può dare dei valori enormi alla squadra, il suo problema è che tende a fare troppo l’allenatore in campo. Quando lui era in campo, Montella non era più l’allenatore della Fiorentina. Di Francesco alla Fiorentina? Lui è un talento incredibile in panchina. E’ un profilo interessante che calzerebbe molto bene con la squadra che sta mettendo su la Fiorentina. Il problema è la personalità, perché altrimenti rischia di fare la fine di Montella. Iachini? E’ un allenatore tutto cuore ma poca prospettiva”.