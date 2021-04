L’ex team manager della Fiorentina, Roberto Ripa, è intervenuto a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Allenatore? Penso che tu possa avere anche una buonissima squadra, ma se l’allenatore non sposa la visione societaria non è facile rispettare le aspettative. In tal senso, la Fiorentina è l’esempio lampante: la squadra ambiva a certi obiettivi, ma così non è stato. I giocatori hanno reso meno del previsto, come Amrabat, e il modulo scelto non era adatto a qualcuno di loro. Al momento di scegliere l’allenatore, la società si è spaccata: c’era chi voleva cambiare e chi no. Quando si decida una cosa ma non tutti sono d’accordo, si prova a trovare un compromesso. Ma dico anche che alcuni calciatori fanno delle scelte perché si aspettano qualcosa di preciso in futuro che poi non accade ed è normale che questo possa generare confusione”.

Continua così Ripa: “La Fiorentina ha Vlahovic che ha fatto 13 gol: mancano quelli della seconda punta. O, come piace dire a me, quelli di Chiesa: la società non è riuscita a coprire l’addio di uno dei pochi calciatori in grado di saltare l’uomo. Callejon è stato un profilo importante, ma credo che i mesi in cui è stato fermo gli abbiano fatto perdere la forma migliore. Ha giocato davvero poco, anche perché al Napoli non ha mai fatto l’esterno di un 3-5-2. Allenatore del futuro? Si è parlato di nomi altisonanti. A me piace Sergio Conceicao del Porto, che stasera gioca i quarti di Champions contro il Chelsea. So per certo che a lui piacerebbe venire alla Fiorentina. Per il futuro dico che va rinnovato Vlahovic e sul serbo va costruito un progetto importante”.