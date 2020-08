Sentite Romulo: “Pato sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina. Sarò sempre grato a Firenze”

L’ex centrocampista della Fiorentina Romulo ha parlato così a Radio Bruno: “Sarò sempre grato a Firenze e i tifosi, e a Corvino che è venuto a prendermi in Brasile, sono stati due anni meravigliosi. Ribery con la palla tra i piedi è impossibile prenderlo, è davvero un fenomeno e sembra un ragazzino di 25-26 anni. Vede sempre la giocata prima degli altri. Un brasiliano per il mercato viola? Pato ha fatto molto bene con il San Paolo con cui ha rescisso. Ho visto che l’ha cercato il Genoa, sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina“.

0 0 vote Article Rating