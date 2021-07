Sentite Semplici: “Dalbert ha fatto di tutto per venire a Cagliari: ha le caratteristiche perfette per il nostro gioco”

Al termine dell’amichevole contro il Vicenza, vinta per 3-0, l’allenatore del Cagliari Leonardo semplici oltre che a commentare la prestazione in campo della squadra ha avuto modo di parlare del neo acquisto rossoblù: l’ex Fiorentina e Inter Dalbert Henrique. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Oggi i ragazzi hanno fatto buone cose, specie nel primo tempo e altre meno. Ovviamente con questo caldo i ritmi dopo un po’ si abbassano ma la prestazione è stata buona: abbiamo provato delle cose che stiamo preparando da due settimane, sono contento. Il ritiro serve per lavorare, migliorare e affinare le cose. La squadra va completata, ma il mercato finisce tra più di un mese e abbiamo ancora tempo per intervenire. Certamente dobbiamo essere propositivi e giocarcela senza timori contro chiunque. Questo deve essere nel nostro DNA. Ovviamente non è importante farci trovare pronti adesso ma il 15 agosto, quando esordiremo in Coppa Italia. L’arrivo di Dalbert: Il ragazzo ha voluto fortemente il trasferimento al Cagliari, ha rinunciato ad altre offerte importanti per venire qui. Ha le caratteristiche del giocatore che volevamo, può giocare nella difesa a 4 e a 5. L’abbiamo cercato insieme al presidente e al direttore, siamo felici che sia qui con noi”