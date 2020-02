Sentite Semplici: “Sono felice del mercato. Giocatori come Dabo…”

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici questo pomeriggio ha effettualo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio. Prima di parlare della difficoltà della trasferta all’Olimpico di Roma, l’ex tecnico della Primavera della Fiorentina ha avuto la possibilità di dare una valutazione alla sessione di calciomercato dei ferraresi. Queste le sue parole: Quest’anno abbiamo fatto buone cose. In uscita abbiamo concesso trattative importanti, abbiamo lavorato bene riuscendo a valorizzare giocatori che in futuro vedremo in grandi squadre. Per quel che riguarda gli acquisti abbiamo cercato di rinforzarci in ogni reparto. in attacco avevamo stabilito di provare a prendere un attaccante diverso da quelli che avevamo ma non ci siamo riusciti. Sono poi arrivato giocatori bravi come Dabo dalla Fiorentina, Castro e Zukanovic: mi ritengo soddisfatto. Sono felice anche che finalmente la sessione sia terminata: è troppo luna e a volte snervante. Abbiamo la voglia di toglierci soddisfazioni, e ci proveremo già dalla partita di domani”.