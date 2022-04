Sentite Sissoko: “Se la Juventus dovesse giocare come sa fare, per la Fiorentina non ci sarebbe scampo”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus Mohamed Sissoko, intervistato da tuttojuve.com, si è soffermato sulla partita di domani.

“Mi aspetto una bella sfida, molto combattuta. La Juventus ha più qualità, più esperienza, non credo cercherà di gestire il vantaggio. Se dovesse ripetere la prestazione vista contro l’Inter, non ci sarebbe scampo per la Fiorentina. Quando gioca così, nessuna squadra in Italia può reggerne il confronto. Certo, la Fiorentina è un’ottima squadra, i principi di gioco di Italiano sono evidenti. Ha perso un grande attaccante come Vlahovic, è arrivato un buon giocatore come Cabral che si deve ancora adattare bene al calcio italiano. Non ha la stessa qualità del serbo, ma i suoi gol riesce sempre a farli”.

Sissoko si sofferma poi su Vlahovic: “E’ cambiato rispetto a Firenze? Juventus e Fiorentina adottano due sistemi differenti di gioco, eppure i suoi numeri pressappoco sono gli stessi a livello realizzativo. Vlahovic sarà il futuro di questo club, lui dovrà preoccuparsi solo di rendere felici i tifosi. E ci riuscirà alla grande, è un campione e mi sento che sarà protagonista al 100% domani”.

Sissoko si espone poi sulla favorita: “Se dovesse giocar bene, senza ombra di dubbio la Juventus. E se ripeterà quel tipo di prestazione anche in finale, non c’è bisogno che dica altro”.