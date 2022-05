Sentite Stojković: “Vlahovic alla Juventus sente la pressione, a Firenze non era in un grande club. Quando mi chiese del suo futuro gli consigliai di rimanere in Italia”

Dragan Stojković, il Commissario Tecnico della Serbia, ha rilasciato un’intervista a tuttojuve.com per parlare di Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina attualmente alla Juventus, che in bianconero sta avendo qualche difficoltà. Queste le sue parole: “È partito subito forte con il suo nuovo club, Dušan è un grande professionista che lavora tanto per i compagni. È tutto positivo. A Firenze si è messo in luce giovanissimo ed è riuscito a fare cose straordinarie, è normale poi abbia attirato le attenzioni di un top club come la Juve. I tifosi viola non l’hanno presa affatto bene, sono consapevole di questo, ma nel mondo del calcio il suo trasferimento è un avvenimento più che normale. Fa parte del gioco. Quando sei l’attaccante numero uno della Juventus, la pressione è davvero tanta. Dušan può fare meglio di così”.

E ancora: “Lui adesso gioca per un grande club, a Firenze non era così. Perché quando vinci è sempre tutto ok, ma quando perdi o pareggi iniziano ad esserci problemi. Mi chiese del suo futuro, si parlava di top club come PSG, Barcellona, Real Madrid, Juventus. A Dušan, con molta sincerità, dissi di rimanere in Italia e di continuare a giocare in un campionato in cui si trovava molto bene“.