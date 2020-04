Sentite Szczesny: “Gli arbitri hanno ammesso alcuni errori contro la Juventus. I media amano parlare degli errori solo a nostro favore”

Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube ‘Foot Truck’: “I falli di mano di De Ligt? Nessuno lo dice, ma c’è stato un incontro degli arbitri in cui hanno detto che quelli con Lecce e Torino in realtà non erano rigori. Nessun media ne parla, amano farlo solo quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juve. De Ligt è stato sfortunato, solamente quello con l’Inter era rigore. Quando prendi la palla di mano per un mese devi riderci sopra, se eviti di parlarne lo rendi scomodo”.