Sentite Tommasi: “Chi deve far quadrare i conti taglia i costi ma c’è schizofrenia, vi spiego perchè”

Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato così a Rai Radio 1: “Quello che ha pubblicato la Lega non è una proposta, ma un suggerimento alle società. Direi che non c’era nessun accordo da trovare perché non abbiamo mai parlato con la Lega di taglio di stipendi o di riduzione. Oggi, chi deve far quadrare i conti taglia i costi ma c’è schizofrenia perché da una parte si dice non vi paghiamo più e dall’altra che a metà maggio si torna in campo. Tutti devono fare la loro parte e i calciatori stanno facendo la loro parte”.