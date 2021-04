Sentito? Il siparietto tra Iachini e De Zerbi a bordocampo in occasione della prima ammonizione del match di ieri

Con l’assenza del pubblico si sa che ogni frase detta in campo, o a bordocampo, fa eco sin dentro i salotti dei tifosi. E così è stato ieri, quando si è scatenato un battibecco tra i due tecnici di Fiorentina e Sassuolo

In occasione della prima ammonizione della partita, quella di Traorè, intervenuto in ritardo su Biraghi, c’è stato uno scontro tra i due allenatori: De Zerbi e Iachini. Il primo non ne poteva più delle proteste del collega Iachini, andate avanti anche dopo la sanzione dell’arbitro che aveva ammonito Traorè. Così l’allenatore del Sassuolo ha bacchettato il collega, e rivolgendosi all‘allenatore della Fiorentina e gli ha chiesto ironicamente: “Lo arrestiamo?”. La domanda sarcastica è stata diffusa dai microfoni presenti a bordo campo, diventando anche materia discussa nella telecronaca della partita.