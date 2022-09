Senza azzardare

Non è il primo, non sarà (speriamo) l’ultimo. Italiano ha rivitalizzato anche Christian Kouamé, giocatore fino a pochi giorni prima della fine del mercato con un piede e mezzo lontano da Firenze. Commisso ha messo la parola fine alle voci dell’addio, puntando sul ragazzo. A monte però, c’è la scelta dell’allenatore viola di buttarlo in campo, a sorpresa, da titolare, contro la Cremonese alla prima di campionato. Risultato: assist e migliore in campo. Una partita che ha cambiato il destino dell’ivoriano, un coraggio che va riconosciuto a Italiano.

Da quella partita soltanto due match visti interamente dalla panchina: 9 presenze, 1 gol, 1 assist e tante buone cose. Da esterno, intendiamoci. Contro l’Hellas Verona ancora un altro cambiamento: prima punta. Christian corre, strappa, scambia, si procura un rigore. Esce stanco, tra gli applausi di un Franchi che poche volte negli scorsi anni glieli aveva riservati. Le prestazioni erano quelle che erano, effettivamente.

La Fiorentina, Italiano, hanno ritrovato un giocatore che può diventare importante per la stagione, viste le difficoltà la davanti. Un investimento fatto a inizio 2020 che solo adesso può dare i suoi frutti. Meglio tardi che mai. Jovic e Cabral sono avvisati, Kouamé il tuttofare è carico e lo ha fatto vedere. E adesso, puntarci, non è più un azzardo.