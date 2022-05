Senza calcio, gli ex viola Vlahovic e Chiesa si danno…ai motori – FOTO

Nel primo weekend senza campionato, gli appassionati di calcio hanno dovuto cercare altri sport da seguire per passare la domenica. Così hanno fatto anche i calciatori, come i due ex Viola Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, presenti quest’oggi a Montecarlo per l’attesissimo Gran Premio di Formula Uno.

Gli juventini hanno posato davanti alla Rossa di Carlos Sainz, il pilota spagnolo che partirà dalla prima fila alle spalle dell’altro ferrarista Charles Leclerc. Così i due ex giocatori della Fiorentina si preparano alla gara che vedrà protagonista la Ferrari: