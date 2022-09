“Senza il controllo io non ci metto un penny sullo stadio”, Commisso incontra Nardella e rilancia il suo must. In ballo la realizzazione di un’area esterna al Franchi

“Se non ho il controllo, io sullo stadio non ci metto nemmeno un penny e i miei soldi se li possono scordare”. E’ una delle frasi-simbolo del Commisso pensiero sull’argomento, ripetuta anche diverse volte nel corso della conferenza stampa del presidente della Fiorentina, andata in scena ieri.

L’incontro con il sindaco Dario Nardella ha avuto il merito di creare un clima sereno tra le parti e ha anche posto le basi per un nuovo contatto alla presenza, questa volta, anche del Gruppo Arup, che si occuperà della progettazione del nuovo Franchi.

Il 14 settembre scadranno i termini della conferenza dei servizi sul piano di rigenerazione dell’area del Campo di Marte, quella esterna rispetto allo stadio. Ed è proprio lì che la Fiorentina dovrà prendere decisioni sul partecipare o meno all’avviso pubblico che prevede la realizzazione da parte di un privato del progetto. Stiamo parlando di un investimento da 70 milioni di euro per realizzare un’area prevalentemente a carattere commerciale.